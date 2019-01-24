Главные новости
В миреМадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с СШАВ миреЭкс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягуВ РоссииНаселение России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет
В России

Морпехи будут защищать боевые корабли ВМФ от террористов и диверсантов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Подразделения морской пехоты с этого года будут сопровождать боевые корабли Военно-морского флота РФ в каждом походе, кроме того при необходимости группы антитеррора станут привлекать к охране кораблей в портах, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Главное командование ВМФ.

"С этого года боевые корабли ВМФ в каждом походе будут сопровождать подразделения морской пехоты. Состав и размер таких групп антитеррора будет зависеть от типа корабля. Так, например, на фрегате будет двадцать "черных беретов". Они получат на вооружение автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и гранатометы. Морпехи на постоянной основе будут выполнять задачи по защите кораблей от террористов и диверсантов, досматривать подозрительные корабли и суда, высаживаясь на них. При необходимости "черных беретов" будут привлекать к охране кораблей в портах", - говорится в публикации.

Как рассказали изданию в Главное командовании ВМФ, группы антитеррора будут размещаться на кораблях, несущих боевую службу и осуществляющих военно-морское присутствие в дальних океанических и морских зонах. Курсы подготовки проводятся на базе расположенного в Санкт-Петербурге Учебного центра морской пехоты, где обучаются морские пехотинцы всех военно-морских флотов страны - Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского.

Для антитеррористических групп была разработана специальная программа подготовки, отмечается в статье. В первую очередь морпехи отрабатывают тактические действия на кораблях при их охране или обороне, обучаются высаживаться на суда при проведении антипиратских операций. На занятиях особое внимание уделяется огневой подготовке: стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов по надводным целям.

Кроме того, как поясняет газета, морпехов учат вести бой в условиях крайне ограниченного пространства внутренних помещений кораблей, что может пригодиться при освобождении заложников. Проходят бойцы "абордажных команд" также техническую и юридическую подготовку, при этом особое внимание уделено международному морскому праву.

Издание напоминает, что морские пехотинцы часто сопровождали корабли и суда ВМФ СССР с конца 1960-х годов до 1991 года включительно. Они усиливали экипажи кораблей, которым предстояло нести службу в непосредственной близости к зонам военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке.

В 2000-2010-х годах "морские дьяволы" вместе с ВМФ и подразделениями Сил спецопераций (ССО) боролись с сомалийскими пиратами. В частности, в 2010 году, действуя с борта большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", морпехи освободили захваченный танкер "Московский университет". Операция прошла без потерь среди членов экипажа танкера и военнослужащих, пишут "Известия".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: ВМФ РФ

Новости по теме

В России
Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 летНаселение России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет
По предварительным данным Росстата, за год численность населения уменьшилась на 86,7 тысяч человекПодробнее
 Проверки в школах Кузбасса не подтвердили сообщения о голодных обмороках у детейПроверки в школах Кузбасса не подтвердили сообщения о голодных обмороках у детей
Спецкомиссия пообщалась с родителями и учителями, проверила столовые, изучила отчеты медиковПодробнее
 Ханты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолетаХанты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолета
Защита Павла Шаповалова уже заявила, что обжалует решение судаПодробнее
 Фракция КПРФ в Госдуме попросила проверить законность сделки Дерипаски с OFACФракция КПРФ в Госдуме попросила проверить законность сделки Дерипаски с OFAC
Партия считает, что из-за сделки ради снятия санкций с En+ и "РусАла" алюминиевая отрасль перейдет под управление Минфина СШАПодробнее
"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денег"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денег
Из 19 объектов, которые должны были быть готовы еще в прошлом году, закончены только пятьПодробнее
 Власти Кузбасса проверят местные школы после сообщений о голодных обмороках учениковВласти Кузбасса проверят местные школы после сообщений о голодных обмороках учеников
Ранее региональный омбудсмен рассказал, что в некоторых семьях у родителей нет возможности покормить детей завтраками и дать денег на обед в школеПодробнее
 В РАН объяснили ошибкой сообщение о присвоении звания почетного профессора патриарху КириллуВ РАН объяснили ошибкой сообщение о присвоении звания почетного профессора патриарху Кириллу
В Академии наук принесли извинения предстоятелю РПЦ и спикеру Совета Федерации Валентине МатвиенкоПодробнее
 Роскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов MicrosoftРоскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft
Ранее ведомство закрыло доступ к подсети в попытках бороться с TelegramПодробнее
 Роспотребнадзор заявил, что противогололедные реагенты безвредны для здоровьяРоспотребнадзор заявил, что противогололедные реагенты безвредны для здоровья
В этом году московские власти потратили на закупку химикатов около 6 млрд рублейПодробнее
 Задержанного в ХМАО пассажира "Аэрофлота" обвинили в попытке угона самолетаЗадержанного в ХМАО пассажира "Аэрофлота" обвинили в попытке угона самолета
СКР намерен добиваться ареста Павла Шаповалова, который летел рейсом Сургут - Москва и потребовал развернуть лайнер в направлении Афганистана, ему проведут психолого-психиатрическую экспертизуПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 января6 фото
22 января
Фотохроника 22 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с СШАВ миреЭкс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягуВ РоссииНаселение России в 2018 году сократилось впервые за 10 летВ РоссииПроверки в школах Кузбасса не подтвердили сообщения о голодных обмороках у детейВ РоссииХанты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолетаВ России"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денег

Венесуэльское двоевластие: Мадуро vs Гуаидо

Захарова прокомментировала позицию Запада по отношению к Венесуэле

"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву", - сказала преставитель МИД РФ Подробнее

Сенатор призвал госдеп США выдворить "дипломатов Мадуро" из страны

Морпехи будут защищать боевые корабли ВМФ от террористов и диверсантов

Не менее пяти человек погибли при стрельбе в банке во Флориде

Министр обороны Венесуэлы заявил, что армия страны поддерживает Мадуро

Профили Мадуро в Facebook и Instagram лишились синей "галочки подлинности"

Лидер оппозиции Гуаидо заявил, что Венесуэла ни с кем не разрывает дипотношения

В МИД РФ порекомендовали российским туристам в Венесуэле избегать мест скопления людей

Режим ЧС введен в двух районах Самары, где после аварии дома были отключены от тепла

Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США

Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с СШААмериканские дипломаты должны в течение 72 часов покинуть Венесуэлу Подробнее

Еще два человека погибли в ходе протестов в Венесуэле

Экс-адвокат Трампа перенес слушания в Конгрессе из-за угроз от президента США

В Совфеде назвали политику США по Венесуэле вмешательством в дела страны

Спасатели приостановили дрейф горящих танкеров в Черном море

Разыскиваемый Лондоном британец сдался полиции в Тбилиси

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');