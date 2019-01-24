Морпехи будут защищать боевые корабли ВМФ от террористов и диверсантов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Подразделения морской пехоты с этого года будут сопровождать боевые корабли Военно-морского флота РФ в каждом походе, кроме того при необходимости группы антитеррора станут привлекать к охране кораблей в портах, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на Главное командование ВМФ.

"С этого года боевые корабли ВМФ в каждом походе будут сопровождать подразделения морской пехоты. Состав и размер таких групп антитеррора будет зависеть от типа корабля. Так, например, на фрегате будет двадцать "черных беретов". Они получат на вооружение автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и гранатометы. Морпехи на постоянной основе будут выполнять задачи по защите кораблей от террористов и диверсантов, досматривать подозрительные корабли и суда, высаживаясь на них. При необходимости "черных беретов" будут привлекать к охране кораблей в портах", - говорится в публикации.

Как рассказали изданию в Главное командовании ВМФ, группы антитеррора будут размещаться на кораблях, несущих боевую службу и осуществляющих военно-морское присутствие в дальних океанических и морских зонах. Курсы подготовки проводятся на базе расположенного в Санкт-Петербурге Учебного центра морской пехоты, где обучаются морские пехотинцы всех военно-морских флотов страны - Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского.

Для антитеррористических групп была разработана специальная программа подготовки, отмечается в статье. В первую очередь морпехи отрабатывают тактические действия на кораблях при их охране или обороне, обучаются высаживаться на суда при проведении антипиратских операций. На занятиях особое внимание уделяется огневой подготовке: стрельбе из стрелкового оружия и гранатометов по надводным целям.

Кроме того, как поясняет газета, морпехов учат вести бой в условиях крайне ограниченного пространства внутренних помещений кораблей, что может пригодиться при освобождении заложников. Проходят бойцы "абордажных команд" также техническую и юридическую подготовку, при этом особое внимание уделено международному морскому праву.

Издание напоминает, что морские пехотинцы часто сопровождали корабли и суда ВМФ СССР с конца 1960-х годов до 1991 года включительно. Они усиливали экипажи кораблей, которым предстояло нести службу в непосредственной близости к зонам военных конфликтов на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке.

В 2000-2010-х годах "морские дьяволы" вместе с ВМФ и подразделениями Сил спецопераций (ССО) боролись с сомалийскими пиратами. В частности, в 2010 году, действуя с борта большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", морпехи освободили захваченный танкер "Московский университет". Операция прошла без потерь среди членов экипажа танкера и военнослужащих, пишут "Известия".