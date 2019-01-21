В РФ возбудили уголовное дело после гибели людей при пожаре на судах в Черном море

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря, сообщили "Интерфаку" в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте.

"По версии следствия, 21 января примерно в 18:00 по московскому времени в 16 милях от побережья Краснодарского края на входе в Керченский пролив произошло возгорание двух торговых судов "Канди" и "Маэстро", на борту которых российские граждане отсутствуют. Предварительно десять членов экипажа погибли, 14 удалось спастись", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что всего на борту находился 31 человек, данные по пострадавшим будут уточняться. Руководитель следственного управления, а также следователи и криминалисты выехали на место происшествия.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По данным Росморречфлота, погибли 11 человек, 12 были спасены.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль. По словам представителя Росморречфлота, от проходящих мимо судов была получена информация, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой; сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе".

В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.