Число жертв пожара на двух судах в Черном море достигло 11 человек

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спасатели подняли из воды в районе инцидента с двумя судами в Черном море тело 11 погибшего моряка, сообщили "Интерфаксу" в Росморречфлоте.

"Подняты тела 11 погибших,по уточненным данным еще 12 подняты живыми", - сказали в ведомстве.

Между тем, источник в службах морского поиска и спасения сообщил "Интерфаксу", что еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли. "Под воду ушли еще три тела, их не успели поднять", - сказал источник.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. Ранее сообщалось, что десять человек погибли, 14 моряков удалось вытащить из воды живыми, судьба семи человек оставалась неизвестной.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль. По словам представителя Росморречфлота, от проходящих мимо судов была получена информация, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой; сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе".

В пресс-службе Росморречфлота также заявили "Интерфаксу", что "не получили сигнала ни от одного из двух капитанов". "По предварительным данным, люди прыгали за борт", - сказал собеседник агентства.