СКР квалифицировал пожар на двух судах в Черном море как причинение смерти по неосторожности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Транспортные следователи квалифицировали гибель людей в результате пожара на двух судах в керченском проливе как причинение смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

"По факту гибели людей в результате пожара на судах в нейтральных водах Черного моря возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в понедельник в "Интерфакс".

По последним данным, жертвами трагедии стали 11 человек.

Два судна загорелись в понедельник вечером в районе Керченского пролива. По последним данным, 11 человек погибли, 12 удалось спасти.

Источник в службах морского поиска и спасения сообщил "Интерфаксу", что еще как минимум трое моряков, скорее всего, погибли. "Под воду ушли еще три тела, их не успели поднять", - сказал источник.

По предварительным данным, на борту судов находился 31 человек - граждане Турции и Индии. Граждан России среди экипажей судов нет.

Пожар произошел на двух судах "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании, находившихся на якорной стоянке в нейтральных водах. Место происшествия расположено в 15 морских милях от мыса Такиль. По словам представителя Росморречфлота, от проходящих мимо судов была получена информация, что на одном из двух судов, находившихся рядом, видимо, шла перевалка топлива, произошел хлопок со вспышкой; сначала пожар на одном судне стал заметен, потом перекинулся на второе".