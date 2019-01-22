Сопредседателями Московской Хельсинкской группы избраны Бахмин, Борщев и Макаров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вячеслав Бахмин, Валерий Борщев и Дмитрий Макаров избраны сопредседателями Московской Хельсинкской группы, сообщает во вторник пресс-служба МХГ.

В пресс-службе отметили, что на общем собрании, которое состоялось 21 января, члены организации подтвердили свою готовность продолжать "ту линию работы и те традиции, которые были заложены Юрием Орловым, Людмилой Алексеевой и их соратниками еще в 1976 году при создании МХГ".

Члены МХГ на собрании подтвердили готовность содействовать развитию правозащитного движения в России и на постсоветском пространстве, "откликаться на общественно значимые события и на системные проблемы, связанные с нарушением политических, гражданских и социальных прав человека, выстраивать для этих целей взаимодействие с государственными правозащитными институтами, напоминая им об их задачах и функциях и содействуя их выполнению", добавили в пресс-службе.

Глава Московской Хельсинкской группы Алексеева скончалась 8 декабря 2018 года на 92-м году жизни.