Потушен пожар в здании Арбитражного суда в Петербурге

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пожар в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области ликвидирован, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по северной столице во вторник.

"В 11:05 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, сообщение о пожаре в здании Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области на Суворовском проспекте, д. 50 поступило в 9:35. Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло на место в 9:41. В 9:49 пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали сто человек. Локализовать возгорание удалось к 10:16.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, возгорание произошло на этаже, где работают помощники судей. В связи с пожаром работа суда во вторник была приостановлена.