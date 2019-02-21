Похитителя картофеля в Сыктывкаре нашли по отпечатку номера машины на сугробе

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Сыктывкаре будут судить 18-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении картофеля, сообщает в четверг пресс-служба региональной прокуратуры.

В начале января молодой человек, взломав дверь, проник в сарай в поселке Верхний Чов, и забрал оттуда четыре сетки с картофелем общим весом 92 кг.

"Похищенную картошку сыктывкарец погрузил в багажник принадлежащего ему легкового автомобиля ГАЗ-31029 и покинул место преступления, однако на сугробе, куда он въехал, отпечатался номер транспортного средства. Это позволило в кратчайшие сроки установить личность молодого человека", - сообщает прокуратура.

Три сетки картофеля мужчина успел продать, одну сетку весом в 23 кг изъяли сотрудники полиции и вернули потерпевшему.