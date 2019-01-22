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Задержан пассажир рейса Сургут - Москва, требовавший направить самолет в Афганистан

Оружия у мужчины не нашли

Задержан пассажир рейса Сургут - Москва, требовавший направить самолет в Афганистан
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пассажир самолета Сургут - Москва, потребовавший поменять направление полета и лететь в Афганистан, задержан, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

"Задержан, оружия при нем не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

Как передает телеканал "Россия24" (ВГТРК), к аэропорту Ханты-Мансийска стянуты экстренные службы города, полиция взяла под охрану здание.

По данным телеканала, на борту самолета "Аэрофлота", выполнявшего рейс SU1515, находятся 75 человек, в том числе пятеро детей, семь членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолет приземлился в аэропорту Ханты-Мансийска. Не менее десятка экипажей полиции дежурит на подъезде к аэропорту, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с места события. Все машины на въезде проверяют. Журналистов и пассажиров в здание аэропорта не пускают.

В справочной аэропорта Ханты-Мансийска агентству "Интерфакс" сообщили, что самолет сел, пассажиры пока в здание аэровокзала не выходили. "Аэропорт работает в штатном режиме. На данный момент по расписанию у нас других рейсов нет", - отметил собеседник агентства.

Один из пассажиров (предположительно, 41-летний гражданин РФ), потребовал развернуть лайнер и взять курс на Афганистан. После этого самолет, вылетевший из Сургута, развернулся в районе Югорска и полетел в сторону Ханты-Мансийска.

По предварительным данным, пассажир может быть психически неуравновешен.

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Теги: Сургут

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