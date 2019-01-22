В Ханты-Мансийске началась посадка пассажиров рейса Сургут - Москва на резервный самолет

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Началась посадка на резервный борт компании "Аэрофлот" пассажиров рейса Сургут - Москва, вынужденно приземлившегося в Ханты-Мансийске, сообщает пресс-служба правительства ХМАО-Югры в официальной группе "ВКонтакте".

"Улетает 61 пассажир, 6 улетят позднее", - говорится в сообщении.

"Аэрофлот" также рассматривает вопросы по переоформлению билетов для тех пассажиров, у кого ранее были запланированы стыковочные рейсы.

Психологическую поддержку пассажирам на месте оказывают семь специалистов.

Во вторник один из пассажиров авиарейса "Аэрофлота" Сургут-Москва - 41-летний гражданин РФ - в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

По данным СКР, "пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета".

Задержанным оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.