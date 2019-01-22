Пассажир, требовавший развернуть самолет Сургут - Москва в Афганистан, был пьян

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело по факту угона самолета, летевшего из Сургута в Москву и совершившего вынужденную посадку в Ханты-Мансийске после угроз от одного из пассажиров, сообщила во вторник "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

По ее словам, "пассажир в состоянии опьянения, угрожая, что у него имеется оружие, во время перелета попытался прорваться в кабину пилотов и требовал изменить курс следования самолета". "Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске", - сказала Петренко.

Она отметила, что мужчина задержан, им оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.

"По факту противоправных действий пассажира на борту самолета, следовавшего из Сургута в Москву, возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия)", - сказала Петренко.

Ранее во вторник стало известно, что один из пассажиров рейса Сургут - Москва, предположительно, 41-летний гражданин РФ, потребовал развернуть лайнер и взять курс на Афганистан. После этого самолет, вылетевший из Сургута, развернулся в районе Югорска и полетел в сторону Ханты-Мансийска, где вскоре совершил посадку.

Отмечалось, что по предварительным данным, пассажир может быть психически неуравновешен.