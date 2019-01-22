"Аэрофлот" отправил в Ханты-Мансийск резервный борт для освобожденных пассажиров

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" направил в Ханты-Мансийск резервный борт для вывоза пассажиров самолета, летевшего из Сургута в Москву, который пытался угнать злоумышленник.

"В Ханты-Мансийск направлен резервный борт "Аэрофлота" для вывоза освобожденных пассажиров", - говорится в сообщении перевозчика.

Также отмечается, что "в настоящий момент служба безопасности "Аэрофлота" и технические службы приведены в состояние повышенной бдительности".

В информационном центре Национального антитеррористического комитета "Интерфаксу" сообщили, что жизни пассажиров в данный момент ничто не угрожает.

В СК ранее сообщили, что по факту происшествия заведено уголовное дело об угоне воздушного судна. Подозреваемый задержан.