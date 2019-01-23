Информация о взрывных устройствах на соцобъектах Владивостока не подтвердилась

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Специалисты не обнаружили взрывных устройств в зданиях Владивостока, о "минировании" которых в среду сообщили неизвестные.

"В полицию поступили сообщения о якобы существующей угрозе для ряда объектов во Владивостоке. Информация была проверена, подтверждения не нашла", - сообщили "Интерфаксу" в УМВД России по Приморскому краю.

В среду, по данным краевого департамента по координации правоохранительной деятельности, на электронную почту нескольких школ, больниц, администрацию Приморское края, ряд торговых центров и ведомств поступили письма с сообщением о том, что в здании находится бомба. Проводилась эвакуация людей.