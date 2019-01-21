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Синдзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с Россией

Премьер-министр Японии рассказал, почему в 2019 году наступает важный момент в переговорах между двумя странами

Синдзо Абэ: я полон решимости добиться завершения переговоров по мирному договору с Россией
Синдзо Абэ
Фото: Reuters

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в преддверии своего визита в Москву дал интервью дипломатическому корреспонденту "Интерфакса" Дарье Морозовой и рассказал, почему в 2019 году наступает важный момент в переговорах между Японией и Россией по мирному договору, какое решение этого вопроса устроило бы Токио, а также о развитии сотрудничества в сфере экономики.

- Господин премьер-министр, ранее СМИ цитировали ваши высказывания, в которых вы отмечаете, что в переговорах между Россией и Японией по мирному договору наступает важный момент, и что вы рассчитываете добиться более положительного результата. Какой результат для Японии в этой связи вы ожидаете в 2019 году, какой вы назвали бы положительным?

- Японо-российские двусторонние отношения таят в себе огромный потенциал, и мы с президентом Путиным вместе предпринимаем различные шаги с целью его реализации.

За последние несколько лет сотрудничество и обмены между Японией и Россией значительно расширились, в частности в рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов сформировано более 150 частных проектов. Углубляются диалог и контакты двух стран на всех уровнях, включая парламентариев двух стран, деятелей экономики, представителей регионов, студентов. Кроме того, активно расширяются обмены на уровне граждан: например, поток туристов между Японией и Россией в 2017 году достиг рекордного числа в 180 тысяч человек. Таким образом, многие граждане наших двух стран реально ощущают развитие японо-российских связей.

Чтобы полностью раскрыть потенциал отношений двух стран и еще больше продвинуть вперед наше сотрудничество, необходимо в скорейшие сроки разрешить ситуацию с отсутствием мирного договора между Японией и Россией. На встрече в Сингапуре в ноябре прошлого года мы с президентом Путиным полностью разделили твердую решимость, основываясь на накопленном взаимном доверии, своими руками обязательно поставить точку в вопросе заключения мирного договора путем решения территориальной проблемы, не передавая следующим поколениям эту задачу, остающуюся нерешенной уже более 70 послевоенных лет.

На этой неделе я планирую посетить Россию с визитом, на 22 января намечена японо-российская встреча на высшем уровне. Я также жду президента Путина на саммите Группы двадцати, который состоится в июне этого года в Осаке.

Я намерен продолжить тесные консультации с президентом Путиным и достичь взаимоприемлемого решения проблемы. Я полон решимости под нашим общим руководством добиться завершения переговоров по мирному договору – вопросу, остающемуся нерешенным в течение всего послевоенного периода.

- Господин премьер-министр, довольны ли вы ходом реализации предложенного вами плана из 8-ми пунктов по улучшению отношений между Японией и Россией? Новые проекты в каких сферах могут быть реализованы в 2019 году?

- В рамках Плана сотрудничества из 8 пунктов большое внимание уделяется проектам, которые позволят россиянам на деле ощутить улучшение качества жизни, в том числе в сферах медицины и городской среды. Это совпадает с приоритетными задачами, поставленными президентом Путиным в майском указе прошлого года. Объединение мощи России с технологиями и опытом Японии позволяет принести большие плоды обеим странам. Мы хотели бы, чтобы эти плоды распространились в повседневной жизни россиян.

Позвольте мне рассказать об основных проектах, которые сейчас реализуются.

В сфере медицины ведется сотрудничество, направленное на увеличение продолжительности здоровой жизни россиян. С помощью системы интернет-конференций в течение полутора лет было проведено 20 дистанционных консультаций между японскими и российскими специалистами по детской онкологии. Кроме того, осуществляется "медицинская программа профилактики ожирения" по японской методике на основе инструкции по охране здоровья с тщательным отслеживанием для улучшения ситуации в сфере ожирения и заболеваний, связанных с образом жизни.

В сфере городской среды в Воронеже и Владивостоке была внедрена система светофоров, которая помогает решать проблему дорожных пробок. По итогам эксперимента в Воронеже количество заторов было снижено примерно на 20%. Кроме того, передовые японские технологии утилизации отходов помогают решить актуальную для России проблему мусора, внося вклад в создание комфортных городов, в которых легко жить, с помощью таких ноу-хау, как его сортировка и переработка.

В области энергетики японские компании вносят вклад в проект "Ямал СПГ", включая строительство завода. Между российской стороной и японскими компаниями также ведутся консультации об участии в проекте "Арктик СПГ-2". Проект по ветроэнергетике, вслед за практическим экспериментом на Камчатском полуострове, также реализуется в Республике Саха и, как ожидается, будет способствовать стабильному энергоснабжению при низких расходах.

Между правительствами Японии и России ведутся консультации по проектам, нацеленным на усиление производственных мощностей в сферах сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности и расширение экспорта в Азиатско-Тихоокеанский регион на Дальнем Востоке. Мы ожидаем участия в этих проектах со стороны частных предприятий. Кроме того, в декабре прошлого года было принято решение об участии японских компаний в обустройстве и эксплуатации пассажирского терминала Хабаровского аэропорта. Надеюсь, что благодаря участию Японии аэропорт станет более безопасным и комфортным, привлекательным для многих пассажиров.

Большое внимание уделяется и межрегиональным обменам с целью распространения связей между Японией и Россией по всей территории обеих стран. Эти обмены активно развиваются: в прошлом году состоялись контакты на уровне руководителей регионов между Республикой Татарстан и префектурой Исикава, Калужской областью и префектурой Тотиги, Ульяновской областью и префектурой Фукуока, городом Нагато в префектуре Ямагути и городом Сочи. В этом году впервые после девятилетнего перерыва будет проведена конференция губернаторов Японии и России. Мы намерены еще больше расширять межрегиональные обмены.

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Теги: Синдзо Абэ
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