Материалы по делу "угонщика" самолета Сургут - Москва поступили в суд

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Материалы уголовного дела о попытке угона самолета компании "Аэрофлот", летевшего во вторник рейсом Сургут -Москва", поступили в Ханты-Мансийский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Материалы дела поступили в суд", - сообщили агентству "Интерфакс" в суде. Время заседания еще не известно, добавил собеседник агентства.

Ранее пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ сообщала, что следственные органы намерены просить для подозреваемого в "угоне" рейса Сургут - Москва меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он задержан.

Во вторник один из пассажиров авиарейса "Аэрофлота" Сургут - Москва, 41-летний гражданин РФ в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Задержанным оказался ранее судимый за порчу имущества житель Сургута.