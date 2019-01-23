Задержанный за попытку угона самолета мужчина был безработным и жил с матерью

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Житель Ханты-Мансийского автономного округа Павел Шаповалов, задержанный за попытку развернуть угнать самолет, в последнее время нигде не работал, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель главы сельского поселения Угут Сергей Мочалов.

Шаповалов является уроженцем данного села. "Закончил здесь среднюю школу, трудился в заповеднике, в последнее время нигде не работал, проживал с матерью. На учете не состоял, в центре занятости такой информации нет", - отметил Мочалов.

По его словам, мужчина был женат, но развелся. Жена с ребенком живут в Угуте, но отношения с Шаповаловым не поддерживают.

По словам замглавы Угута, ранее Шаповалов не был замечен в каких-то неадекватных поступках. "Обычный гражданин, никак себя не проявлял. Ни у кого в голове не укладывается, как такое могло произойти", - подчеркнул Мочалов.

Как сообщалось, во вторник 41-летний пассажир авиарейса "Аэрофлота" Сургут - Москва Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Ранее мужчина был судим за порчу имущества.