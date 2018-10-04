Рогозин заявил о потенциале "Ангары" для пилотируемого доступа к Луне через 7 лет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия в ближайшие годы может обзавестись собственной транспортной системой по доставке космонавтов к Луне, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Наши баллистики РКК "Энергия" рассчитали возможности: через 6-7 лет используя ракету-носитель "Ангара А-5", когда она будет стартовать с "Восточного", мы можем обеспечить работоспособную постоянную транспортную систему, которая даже на нынешних кораблях "Союз" сможет достигать Луны", - сказал он.

Рогозин напомнил, что Россия сейчас единственная в мире страна, которая доставляет людей в космос.

"Они (США) пока планируют свои экспедиции, не имея матчасти, а мы имеем матчасть, но пока не планируем самостоятельные экспедиции. Даже при условии, когда они создадут свою транспортную систему, они придут к выводу, что летать самостоятельно на лунную орбиту без резервной системы невозможно. У "Роскосмоса" есть возможность летать уже сейчас", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса заявил, что в России создадут ракету на водородном топливе. По словам Рогозина, она будет стартовать с "Восточного" и выводить на орбиту почти четыре десятка тонн грузов.

По его словам, перед возвращением экипажа 56-й экспедиции МКС на Землю руководство Роскосмоса провело ряд важных для отрасли мероприятий, в частности, обсуждали перспективы создания ракеты-носителя "Ангара-А5В" с водородной ступенью.

"Я считаю, что мы приняли кардинально важное решение, потому что именно на таких ракетах мы можем выводить перспективные пилотируемые корабли за пределы земной орбиты", - сказал он.

Рогозин сообщил, что стартовый комплекс, который будет возведен в рамках второй очереди космодрома "Восточный" будет модернизирован под запуски такой ракеты.

"Сегодня решили, что он будет доведен, этот стартовый стол, и до возможности использования "Ангары А5В". Это значит, увеличение грузоподъёмности на низкую околоземную орбиту до 37,5 тонн", - сказал он.