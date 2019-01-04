В России к 2028 году создадут ракету сверхтяжелого класса "Енисей"

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Предприятия ракетно-космической отрасли приступают к созданию ракеты сверхтяжелого класса "Енисей".

Как написал в своем твиттере глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, ракета должна быть создана к 2028 году.

"Сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени", - написал он.