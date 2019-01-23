Спикер мурманской облдумы назвал более платежеспособными тех, кто больше расходует электроэнергии

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Председатель Мурманской областной думы Сергей Дубовой считает, что идея о введении соцнорм на энергопотребление позволит экономно подходить к семейному бюджету.

"Считаю, это особенно будет важно для одиноких граждан, считаю, что это будет нормально, потому что это будет экономия семейного бюджета", - сказал Дубовой на пресс-конференции, посвященной итогам работы парламентариев в 2018 году.

"Думаю, что те, кто больше расходует (электроэнергии), более платежеспособны", - добавил он.

При этом председатель Мурманской облдумы затруднился сказать журналистам, энергопотребление в его семье превышает или нет предполагаемую норму в 300 кВт.ч.

Газета "Коммерсантъ" в среду опубликовала материал, согласно которому Минэкономразвития предлагает ввести соцнормы потребления электроэнергии для населения. Как рассказал источник издания, знакомый с новым вариантом, предлагается дифференциация тарифов для населения - до 300 кВт.ч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт.ч - по повышенному, а более 500 кВт.ч - уже по экономически обоснованному. Потребление фиксируется на лицевой счет, не на человека. Кроме того, к 2033 году должны быть постепенно отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения.

Вместе с тем, по информации издания, данную идею не поддерживают в Минэнерго, а в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака обещают принять решение "с учетом реальных доходов населения".

Минстрой России не поддерживает предложение по введению в России социальных норм потребления электроэнергии, заявил в среду глава ведомства Владимир Якушев. "Предложения такие есть (по введению нормы - ИФ), они обсуждаются на площадках правительства. Но позиция нашего министерства - больше нет, чем да. С этой позицией мы принимаем участие на всех консультационных площадках", - сказал Якушев в ходе Правительственного часа в Госдуме.