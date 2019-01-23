Минстрой высказался против введения соцнорм потребления электричества

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Минстрой России не поддерживает предложение по введению в России социальных норм потребления электроэнергии, заявил в среду глава ведомства Владимир Якушев.

"Предложения такие есть (по введению нормы - ИФ), они обсуждаются на площадках правительства, но позиция нашего министерства - больше нет, чем да. С этой позицией мы принимаем участие на всех консультационных площадках", - сказал Якушев в ходе Правительственного часа в Госдуме.

Ранее в СМИ появилась информация о предложении по введению соцнормы потребления электроэнергии для населения. В частности, к 2033 году должны быть постепенно отменены льготы владельцев электроплит и сельского населения. Предлагается дифференциация тарифов для населения - до 300 кВтч в месяц будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВтч - по повышенному, а более 500 кВтч - уже по экономически обоснованному.

Схема реанимирует замороженный в 2014 году проект соцнормы.