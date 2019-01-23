Правительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство экономики предложило план соцнормы энергопотребления, который предусматривает отмену тарифных льгот для владельцев электроплит и сельских жителей, сообщил в среду "Коммерсант".

По плану Минэкономики, льготы отменят к 2033 году и будут делать это постепенно. Предполагается, что социальная норма составит 300 кВт/ч в месяц. Она будет оплачиваться по базовому тарифу. Тариф от 300 до 500 кВт/ч в месяц предполагает повышенный тариф. Потребление свыше 500 кВт/ч в месяц придется оплачивать по экономически обоснованному тарифу.

Если дом не подключен к отопительной системе, для него будет действовать повышенная социальная норма.

Предложение Минэкономики будут рассматривать на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака в среду. Оно сделано в рамках поручения по борьбе с перекрестным субсидированием.

По информации "Коммерсанта", Минэнерго не поддерживает новый тарифный план, опасаясь социального взрыва.