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Экономика

Правительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергию

Есть обновление от 07:40

Отмена льгот коснется сельского населения и владельцев электроплит

Правительство рассмотрит постепенную отмену льгот на электроэнергию
"Лампочка Ильича", 1925 год
Фото: ТАСС, Аркадий Шайхет

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Министерство экономики предложило план соцнормы энергопотребления, который предусматривает отмену тарифных льгот для владельцев электроплит и сельских жителей, сообщил в среду "Коммерсант".

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По плану Минэкономики, льготы отменят к 2033 году и будут делать это постепенно. Предполагается, что социальная норма составит 300 кВт/ч в месяц. Она будет оплачиваться по базовому тарифу. Тариф от 300 до 500 кВт/ч в месяц предполагает повышенный тариф. Потребление свыше 500 кВт/ч в месяц придется оплачивать по экономически обоснованному тарифу.

Если дом не подключен к отопительной системе, для него будет действовать повышенная социальная норма.

Предложение Минэкономики будут рассматривать на заседании у вице-премьера Дмитрия Козака в среду. Оно сделано в рамках поручения по борьбе с перекрестным субсидированием.

По информации "Коммерсанта", Минэнерго не поддерживает новый тарифный план, опасаясь социального взрыва.

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Теги: Минэкономики, Минэнерго

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