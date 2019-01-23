В "Единой России" сочли идею о соцнорме энергопотребления несправедливой и несвоевременной

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В "Единой России" усомнились в целесообразности реализации идеи о введении социальной нормы потребления электроэнергии.

"Попытки ввести социальную норму потребления электроэнергии не решают ни проблем электроэнергетики, связанных с перекрестным субсидированием и необходимостью повышения энергоэффективности, ни проблем малообеспеченных граждан, вызывая негативное отношение у населения", - цитирует пресс-служба партии в среду председателя комитета Госдумы по энергетике Павла Завального.

По его словам, "это является несправедливой инициативой по отношению к людям".

В свою очередь, координатор партийной дискуссионной площадки "Благополучие человека" Наталья Починок сообщила, что предложение Минэкономразвития о введении норм потребления электроэнергии будет обсуждаться в "Единой России" с участием экспертов. "Мы предлагаем 12 февраля в рамках партийной дискуссионной площадки "Благополучие человека" обсудить эту тему. В преддверии этого будет проведен опрос граждан об их отношении к предлагаемой мере. К обсуждению будут приглашены представители Минрегиона, Минэкономики, Минэнерго, регионов, общественности", - цитирует Починок пресс-служба.

Она высказала мнение, что введение такой нормы "выглядит несвоевременным" и к этой идее есть много вопросов, прежде всего, социального плана. "Мера предлагается к применению на лицевой счет (домохозяйство, где установлены электрические плиты) без учета количества проживающих в жилом помещении людей, а ведь в домохозяйстве могут проживать многодетные, малообеспеченные семьи", - озвучила координатор одну из претензий к инициативе.

Починок отметила, что предлагаемая норма потребления в 300 кВт/ч - это средний показатель, который не учитывает ни специфики регионов, ни климатических условий, ни социальных аспектов конкретных потребителей.

Газета "Коммерсантъ" 22 января со ссылкой нa источники сообщила, что Минэкономразвития предлагает дифференциацию тарифов, при котором при потреблении до 300 кВт в час в месяц электроэнергия будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт в час - по повышенному, а более 500 кВт в час - по экономически обоснованному. Потребление будет фиксироваться нa лицевой счет, не на человека.

Между тем, правительство РФ в среду приняло решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения, сообщил "Интерфаксу" представитель вице-премьера Дмитрия Козака.

"По итогам совещания у Козака принято решение прекратить на неопределенный срок обсуждение предложений о введении дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения и поэтапной отмене понижающего коэффициента для квартир с электрическими плитами и индивидуальных жилых домов", - сказал он.

Представитель вице-премьера отметил, что вопрос о более справедливом распределении тарифной нагрузки между различными категориями потребителей может быть снова рассмотрен только после детального определения финансовых последствий для различных категорий граждан и с учетом результатов мониторинга реальных доходов населения по итогам текущего года.