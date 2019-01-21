Пензенский губернатор обязал чиновников отговаривать женщин от абортов

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обязал глав муниципалитетов проводить личные встречи с женщинами, собравшимися сделать аборт, и выяснять причину такого решения.

"С каждой женщиной, заявившей о своем решении прервать беременность, должны встретиться и побеседовать главврач женской консультации, психолог, представительницы активной женской общественности и в обязательном порядке - глава муниципального образования, чтобы выяснить причины такого решения. Если дело в тяжелом материальном положении или плохих бытовых условиях, помочь найти выход", - заявил губернатор.

Он отметил, что в области "есть определенные проблемы с демографией, в частности - с прерыванием беременностей", однако в последнее время ситуация улучшилась, число абортов снижается.

"Сейчас у глав муниципальных образований такая практика есть (общения - ИФ), но они встречаются далеко не со всеми женщинами, собравшимися прерывать беременность, а должны общаться с каждой, биться за появление на свет каждого ребенка. Если я узнаю, что такая работа не ведется, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей", - заявил губернатор.