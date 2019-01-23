В Совфеде назвали политику США по Венесуэле вмешательством в дела страны

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Политика США по отношению к Венесуэле, в том числе заявления американского президента Дональда Трампа о поддержке главы оппозиции этой страны, является бесцеремонным вмешательством в ее дела, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Что бы ни происходило в Венесуэле - это сугубо внутренние дела этого государства. Народ Венесуэлы необходимо поддерживать развитием сотрудничества с этой страной и содействием решению накопившихся и очевидных для любого социально-экономических проблем, но не ее блокадой. Вся текущая политика США по отношению к Венесуэле, включая и последние заявления Трампа - это прямое и бесцеремонное вмешательство в ее внутренние дела", - сказал Косачев "Интерфаксу" в среду, комментируя последние события в Венесуэле.

По словам сенатора, мир знает, к чему привела смена власти в Ливии с прямым американским вмешательством, с какими сложностями по-прежнему сталкивается Ирак и чуть было не столкнулась Сирия.

"Венесуэла - в этом ряду", - отметил Косачев.

В среду отстраненный председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу перед тысячами сторонников оппозиции. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Гуаидо уже признал временным президентом страны президент США Дональд Трамп.

"Сегодня я официально признаю председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы", - говорится в заявлении президента США, обнародованном Белым домом.

"Национальная ассамблея, исполняя роль единственно легитимной, законно избранной ветви власти, обратилась к конституции страны, чтобы объявить (власть - ИФ) Николаса Мадуро нелегитимным, а канцелярию президента таким образом - свободной", - отмечается в заявлении.

Дональд Трамп подчеркнул, что народ Венесуэлы "храбро высказался" против режима Николаса Мадуро, потребовав "свободы" и "верховенства права".

Вслед за США, которые уже признали Гуаидо временным президентом Венесуэлы, возможность аналогичных шагов рассматривают Канада и Бразилия.

Кроме того, председатель Организации американских государств Луис Альмагро также выразил поддержку Хуану Гуаидо.