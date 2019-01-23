В мире

Помпео призвал президента Венесуэлы уступить свой пост оппозиционеру Гуаидо

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

"Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы (США - ИФ) призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, выражающего волю народа Венесуэлы", - говорится в заявлении госсекретаря.

При этом Помпео напомнил о решении президента США Дональда Трампа признать временным президентом Венесуэлы Гуаидо.

Он также отметил, что "Соединенные Штаты готовы направить гуманитарную поддержку венесуэльцам, как только это позволят условия; венесуэльцы требуют свободной и демократичной Венесуэлы".

Кроме того, в своем твиттере Помпео заявил о необходимости подготовки Венесуэлы к "свободным выборам".

"Мы поддерживаем Национальную Ассамблею Венесуэлы и ее попытки создать переходное правительство и подготовить Венесуэлу к свободным и справедливым выборам", - написал он.

Ранее в среду стало известно, что Гуаидо, который ранее на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, объявил себя временным президентом Венесуэлы. Он принес присягу.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Венесуэла

Новости по теме

В мире
Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягуЭкс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягу
Президент США Дональд Трамп признал Хуана Гуаидо главой государстваПодробнее
 Четыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливеЧетыре гражданина Турции погибли при пожаре в Керченском проливе
Еще четверо пропали без вестиПодробнее
 Верховный суд США поддержал запрет для некоторых трансгендеров на службу в армииВерховный суд США поддержал запрет для некоторых трансгендеров на службу в армии
Запрет набрал перевес в один голосПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Сверхмассивная черная дыра, эксперимент на обратной стороне Луны и древний некрополь в ПодмосковьеПодробнее
Пожар на двух судах в Черном море. ОбобщениеПожар на двух судах в Черном море. Обобщение
Перекачка сжиженного газа с несоблюдением техники безопасности закончилась пожаром и привела к гибели как минимум 10 моряковПодробнее
 Макрон намерен продолжить реформы вопреки протестамМакрон намерен продолжить реформы вопреки протестам
Президент Франции заявил, что не хочет повторить судьбу казненного короляПодробнее
 Спецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в КаракасеСпецназ применил слезоточивый газ для разгона сторонников мятежа в Каракасе
Незадолго до этого были задержаны служащие Нацгвардии Венесуэлы, пытавшиеся организовать бунтПодробнее
 Китайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременностьКитайские власти подтвердили рождение генетически отредактированных детей и еще одну беременность
В ноябре ученый Цзянькуй Хэ объявил, что в результате удачного эксперимента впервые в истории родились генномодифицированные детиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 января6 фото
22 января
Фотохроника 22 января
"Кровавая" Луна8 фото
21 января
"Кровавая" Луна
Лучшие фото недели10 фото
18 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЭкс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягуВ РоссииНаселение России в 2018 году сократилось впервые за 10 летВ РоссииПроверки в школах Кузбасса не подтвердили сообщения о голодных обмороках у детейВ РоссииХанты-Мансийский суд арестовал на два месяца несостоявшегося угонщика самолетаВ России"Роскосмос" сорвал сроки строительства космодрома "Восточный" и попросил еще денегВ РоссииРоскомнадзор разблокировал более 130 тысяч IP-адресов Microsoft

Помпео призвал президента Венесуэлы уступить свой пост оппозиционеру Гуаидо

В РФПИ заявили о планах по расширению сотрудничества с Alibaba

Эрдоган поблагодарил российских спасателей за работу на пожаре в Черном море

Специалисты предупредили об угрозе сайтам госструктур в РФ из-за обновления в системе DNS

В Самаре отложили подачу горячей воды из-за нового повреждения на теплотрассе

Президент РФ выразил надежду на "ударные" темпы прокладки Турецкого потока на суше

Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягу

Экс-глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом и принес присягуПрезидент США Дональд Трамп признал Хуана Гуаидо главой государства Подробнее

Путин сообщил о договоренности с Эрдоганом сотрудничать в обустройстве Сирии

Путин заявил о гарантиях безопасности российских туристов со стороны Турции

Что произошло за день: среда, 23 января

Голодные обмороки в школах Кузбасса, арест несостоявшегося угонщика самолета и новые траты "Роскосмоса" Подробнее

Горящие в Черном море танкеры вынесло течением из нейтральных вод в российские

В Эрмитаже скептически отнеслись к идее создания региональных филиалов

Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 лет

Население России в 2018 году сократилось впервые за 10 летПо предварительным данным Росстата, за год численность населения уменьшилась на 86,7 тысяч человек Подробнее

Фотохроника 23 января

Фотохроника 23 января6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');