Помпео призвал президента Венесуэлы уступить свой пост оппозиционеру Гуаидо

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

"Народ Венесуэлы страдал достаточно под разрушительной диктатурой Николаса Мадуро. Мы (США - ИФ) призываем Мадуро уступить власть в пользу легитимного лидера, выражающего волю народа Венесуэлы", - говорится в заявлении госсекретаря.

При этом Помпео напомнил о решении президента США Дональда Трампа признать временным президентом Венесуэлы Гуаидо.

Он также отметил, что "Соединенные Штаты готовы направить гуманитарную поддержку венесуэльцам, как только это позволят условия; венесуэльцы требуют свободной и демократичной Венесуэлы".

Кроме того, в своем твиттере Помпео заявил о необходимости подготовки Венесуэлы к "свободным выборам".

"Мы поддерживаем Национальную Ассамблею Венесуэлы и ее попытки создать переходное правительство и подготовить Венесуэлу к свободным и справедливым выборам", - написал он.

Ранее в среду стало известно, что Гуаидо, который ранее на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, объявил себя временным президентом Венесуэлы. Он принес присягу.