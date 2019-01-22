Болтон назвал непризнание судом Венесуэлы нового руководства парламента предсказуемым

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - США считают решение Верховного суда Венесуэлы не признавать новое руководство Национальной ассамблеи "предсказуемым и пустым", заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Сегодняшние действия контролируемого Мадуро Верховного суда были предсказуемым и пустым актом. Соединенные Штаты решительно поддерживают Национальное Собрание, единственный законный демократический институт Венесуэлы, и его смелые усилия по восстановлению демократии", - написал Болтон в твиттере.

Как сообщалось, Верховный суд Венесуэлы в понедельник снял Хуана Гуаидо с поста председателя Национального конгресса (парламента) страны. Большинство парламентариев находятся в оппозиции к венесуэльским властям.

Решение принято на фоне попытки военного мятежа в Каракасе.