Володин раскритиковал соцсети за отнятую у Мадуро "галочку"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин называет незаконными действия по отстранению от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в том числе в соцсетях.

"Больше всех удивил Facebook. Facebook верифицировал официальный аккаунт президента (Мадуро), поставив галочку на аккаунты председателя парламента (Хуана Гуаидо)", - сказал Володин журналистам.

"Вот это, конечно, вызывает удивление, когда такие большие социальные сети, заявляющие о своей независимости, берут и под дудку Вашингтона действуют абсолютно противозаконно", - отметил он.

Спикер обратил внимание на то, что Facebook, по сути, исполнил "заказ" Вашингтона после заявления президента США Дональда Трампа - "поставил галочку верификации на аккаунте председателя парламента".

Володин также обвинил компанию Google в том, что она работает под влиянием госдепартамента США.

"Тот же Google проводит политику в интересах Соединенных штатов Америки, исполняя всё то, что ему там госдеп диктует",- сказал спикер на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Ранее сообщалось, что профиль президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Twitter все еще обозначен "синей галочкой", которая свидетельствует о подлинности страниц публичных личностей. При этом аккаунты Николаса Мадуро в Facebook и Instagram лишились такого значка.

В то же время страницы главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо, взявшего на себя полномочия президента Венесуэлы, по-прежнему считаются подлинными. О причинах таких изменений пока не сообщается.

В среду 23 января возглавляющий венесуэльскую оппозицию экс-председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Это произошло в день, когда в Каракасе и в других городах страны проходили массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.