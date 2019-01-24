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Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы

Ранее Дональд Трамп признал главой Венесуэлы лидера оппозиции Хуана Гуаидо, который объявил себя временным президентом

Россия предостерегла США от военного вмешательства в дела Венесуэлы
Во время антиправительственных манифестаций в Каракасе
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле, это привело бы к катастрофическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы предостерегаем от этого. Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки", - сказал замминистра в интервью журналу "Международная жизнь", отвечая на вопрос, возможно ли военное вмешательство США в эту страну.

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Рябков напомнил, что одним из лозунгов в этом регионе, "одним из концептуальных элементов самовосприятия, самоидентификации этих очень близких братских стран в обширном регионе Латинской Америки является единство в многообразии".

В Венесуэле наблюдается острый политический кризис: лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Буквально через несколько минут его признал президент США Дональд Трамп. В России события в этой латиноамериканской стране восприняли как попытку госпереворота.

Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что сделает все возможное для защиты суверенитета страны, и разорвал дипломатические отношения с США.

Массовые беспорядки в Венесуэле

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Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаныВ среду 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. К настоящему моменту его поддержали США, Канада, Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Аргентина, Чили, Панама.Президент США Дональд Трамп призвал признать председателя Национальной ассамблеи Гуаидо в качестве временного президента Венесуэлы и поддержать его попытки восстановить в стране конституционный порядокВ свою очередь президент Николас Мадуро объявил о намерении разорвать дипломатические и политические отношения с США и дал 72 часа на то, чтобы американские дипломаты покинули венесуэльскую территорию В поддержку действующего президента высказываются Мексика, Куба, Боливия и ТурцияМадуро призвал сограждан решать спорные вопросы самостоятельно - без иностранного вмешательства
Жертвами беспорядков в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны
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Теги: Венесуэла, США

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