В Минкомсвязи заявили, что сайты госорганов готовы к смене DNS

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сайты государственных органов готовы к смене DNS, проблем с их работоспособностью не предвидится, сообщил "Интерфаксу" министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков в кулуарах межрегионального совещания "Лидеры цифрового развития" в пятницу.

"Мы прорабатываем (этот вопрос - ИФ). Сейчас еще раз мы разослали всем напоминания. Та информация, которая приходила по потенциально не готовым - мы в ручном режиме отработаем. Проблемы там нет, это решение системного администратора за 15 минут. То есть они готовы", - сказал Носков.

DNS (Domain Name System) - одна из основополагающих систем интернета, которая чаще всего используется для получения IP-адреса сайта или информации о маршрутизации почты. С 1 февраля, так называемого DNS Flag Day, все серверы, не поддерживающие современный стандарт EDNS, начнут работать ненадежно и могут оказаться недоступны для пользователей.

В среду о возможных проблемах с доступом к целому ряду ресурсов, включая сайты ФТС, Минобрнауки, Минприроды, Минсельхоза, Росрыболовства, Минфина, Минэнерго, Юникредит банка, Промсвязьбанка, Сбербанка, сообщил "Институт развития интернета". Организация указала, что проблемы не возникнут у тех, кто вовремя обновит программное обеспечение на серверах и будет поддерживать новые стандарты протокола DNS.