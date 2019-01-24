Уголовное дело возбуждено после вспышки ящура на свинокомплексе в Приморье

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело из-за вспышки ящура на свинокомплексе в селе Прохоры Приморского края.

"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения ветеринарных правил, повлекших по неосторожности распространение заболевания (ч. 1 ст.249 УК РФ)", - сообщила агентству "Интерфакс" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Приморскому краю Аврора Римская.

По версии следствия, с 11 по 15 января были нарушены ветеринарные правила, в результаты чего 16 января на свинокомплексе в селе Прохоры были выявлены признаки заболевания ящуром поголовья свиней.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к преступлению.

Ранее в администрации Спасского района агентству "Интерфакс" сообщили, что в селе Прохоры на свинокомплексе ООО "Мерси Трейд", где содержатся около 23 тысяч свиней, погибло около семи тысяч животных. Из-за ящура здесь будет уничтожено все поголовье.

В районе из-за вспышки ящура введен режим ЧС, проводятся карантинные мероприятия.

11 января стало известно о выявлении ящура на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае. Из-за вспышки заболевания было принято решение уничтожить 481 животное. В зоне карантина выставлены круглосуточные посты, запрещены выезд и выезд, проводится дезинфекция, клинический осмотр животных, обязательная вакцинация восприимчивых животных.