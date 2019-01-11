Ящур выявлен на свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - На свинокомплексе "Русагро" в Приморском крае выявлен ящур.

"Группа компаний "Русагро" сообщает о подтверждении 11 января 2019 года случая заражения вирусом ящура животных, содержащихся на одном из свинокомплексов компании в Приморском крае", - говорится в сообщении "Русагро".

Комплекс был заселен не полностью. Из-за вспышки заболевания будет уничтожено 481 животное и проведены карантинные мероприятия.

"Это событие не повлияет на сроки начала товарного производства и отгрузки продукции потребителям. Потери для компании незначительны", - отмечается в сообщении.

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