Думский комитет по безопасности пригласил представителей Google для объяснений

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции намерен заслушать на своем заседании объяснения представителя Google по поводу обозначения части российской территории как украинской, сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

В настоящее время, по его словам, комитет запросил в ряде профильных ведомств проверку информации о некорректном отображении в картах Google части российской территории.

"Проверка еще не закончена. Мы планируем заслушать на комитете информацию руководства Google, как они это объясняют", - сказал Пискарев во вторник на заседании Госдумы.

Как отметил депутат, предварительно была информация о том, что это технический сбой. "Надеемся, что он в скором времени будет исправлен", - сказал парламентарий.

24 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в палату представителя компании Google для донесения позиции России о недопустимости обозначения Крыма в качестве территории Украины. По его мнению, указание Крыма на картах как украинской территории стало примером нарушения компанией Google российского законодательства.