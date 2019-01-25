У заключенных в московских СИЗО в 2018 году изъяли более тонны кустарного алкоголя

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сотрудники УФСИН изъяли более тонны алкоголя и свыше 1,7 тыс. мобильных телефонов у заключенных в следственных изоляторах Москвы, сообщил начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Москве Сергей Мороз.

"В 2018 году в СИЗО Москвы проведено 55,6 тысяч обысков. В результате в камерах и на рабочих участках изъяты 1771 мобильный телефон, 931 сим-карта, 601 зарядное устройство, 1075 литров спиртных напитков кустарного производства", - сообщил Мороз в пятницу на заседании коллегии УФСИН по Москве.

Он отметил, что СИЗО Москвы все еще переполнены, хотя число содержащихся в них граждан снизилось почти на 10%.

"На 1 января 2019 в СИЗО при лимите наполнения в 8657 мест фактически содержалось 9625 человек. Это на 9,8% ниже, чем в прошлом году, когда в СИЗО содержалось 10375 человек",- сказал Мороз.