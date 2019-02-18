Совет по правам человека обсудит закон о штрафах за фейковые новости

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ) в марте в течение двух-трех недель обсудит законопроект о введении ответственности за фейковые сообщения, сообщил глава комиссии СПЧ по свободе слова и защите прав журналистов, главред "Московского комсомольца" Павел Гусев.

"Будет подготовлено специальное заседание СПЧ по принятому в первом чтении законопроекту (сенатора Андрея - ИФ) Клишаса по фейкньюс", - сказал Гусев "Интерфаксу" в понедельник. По его словам, оно будет подготовлено в течение двух-трех недель, а точная дата будет определена на днях.

Госдума 24 января приняла в первом чтении пакет законопроектов авторства Клишаса, которые устанавливают административную ответственность за распространение в интернете информации, предназначенной для неограниченного круга лиц, выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ и органам, осуществляющим государственную власть.

Указанные деяния предлагается наказывать административным штрафом в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. или административным арестом на срок до 15 суток.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил убрать административный арест из перечня санкций, которые предлагаются в этом законопроекте. "Мы считаем, что по данному законопроекту не должно быть административного ареста. Здесь предлагается до 15 суток, мы считаем, что штрафов достаточно. Главное - применять данный закон", - сказал П.Крашенинников на заседании Госдумы в четверг.

Еще одно замечание, по его словам, касается должностных лиц, которые должны составлять протоколы по новому административному составу. "Нам кажется, что тут надо уточнить перечень органов, которые будут эти протоколы составлять", - сказал Крашенинников.

Кроме того, Госдума приняла в первом чтении другую инициативу Клишаса - пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ фейковых новостей. Они, предусматривают, в частности, штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.

В Совете при президенте по развитию гражданского общества и правам человека в четверг заявили, что законопроекты об ответственности за распространение недостоверной информации и неуважение к власти нуждаются в значительной переработке, некоторые их нормы излишни или непонятны.