Аэропорт Сургута не будет ужесточать контроль после инцидента с "угонщиком" самолета

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Сургута не будет ужесточать контроль пассажиров перед отправкой, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора, директор по производству ОАО "Аэропорт Сургут" Сергей Прийма.

"Указаний об ужесточении контроля в аэропорту мы не получали. Но нам назначили внеочередную проверку мер безопасности со стороны уральской транспортной прокуратуры. (...) Такие проверки мы проходим периодически. В год у нас бывает до пяти всевозможных проверок. И на моей памяти не было никаких серьезных замечаний, касаемо процедуры предполетного досмотра", - сказал Прийма.

Он подчеркнул, что поводов для усиления контроля нет.

"Как руководитель аэропорта я не вижу у нас поводов к тому, чтобы что-то менять или усиливать", - подчеркнул замдиректора.

Прийма также сообщил, что "угонщик" Павел Шаповалов купил билет в день вылета. "Он приобрел билет в нашей кассе около 10:40. Мы опросили кассира: никаких признаков его злых намерений или опьянения не было выявлено", - сказал Прийма.

По его словам, Шаповалов не привлек к себе внимания полицейских или других сотрудников аэропорта. "Он купил спокойно билет. Проходя досмотр, добросовестно снял с себя ботинки, хотя мы от мужчин этого не требуем. Все прошел. Буфетом не пользовался, сидел на лавочке в углу, подальше от остальных пассажиров. У меня сложилось впечатление, что человек вообще первый раз летит на самолете, приехал из глубинки, поэтому ему все было ново и необычно", - рассказал Прийма.

"Когда мы получили информацию, что у пассажира оружие на борту, мы были сильно удивлены. Мы были уверены, что он не мог пронести оружие или что-то напоминающее оружие. Хотя бывают ситуации, что задействовано третье лицо", - отметил он.

По его словам, когда люди готовятся к терактам, они избегают попадать в зону видимости камер. Шаповалов же много раз обошел все места, где ведется видеосъемка. "Не было никаких поводов, чтобы служба безопасности обратила на него внимание", - сказал Прийма.

Как сообщалось, 22 января один из пассажиров рейса "Сургут-Москва" Шаповалов в полете потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в Ханты-Мансийске, где "угонщика" задержали сотрудники спецслужб.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по п. "в" ч.2 ст.211 УК РФ (угон воздушного судна, сопряженный с угрозой применения насилия).

Ранее мужчина был судим за порчу имущества. Накануне суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.