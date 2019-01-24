ЕС обеспокоился возбуждением в РФ первого дела по статье о нежелательной организации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В ЕС обеспокоены в связи с возбуждением уголовного дела в отношении члена "Открытой России" Анастасии Шевченко и призывают российские власти не применять статью о деятельности нежелательной организации, заявили в представительстве ЕС в России.

"ЕС обеспокоен первым уголовным делом, возбужденным в рамках закона о "нежелательных организациях" в отношении активистки Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону", - говорится в сообщении в твиттере представительства.

"Закон о "нежелательных организациях", как и закон об "иностранных агентах", затрудняет развитие активного гражданского общества и ограничивает основные свободы в России. ЕС призывает власти #Россия не применять этот закон", - подчеркивается в сообщении.

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ (деятельность нежелательной организации), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России. В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трёх городах: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест.