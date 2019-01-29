Суд оставил в силе домашний арест активистки "Открытой России" Шевченко

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Ростовский областной суд оставил в силе решение Ленинского районного суда отправить под домашний арест активистку "Открытой России" Анастасию Шевченко. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Постановлением судьи Ростовского областного суда постановление Ленинского районного суда об избрании в отношении Шевченко меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено без изменения", - сказал собеседник агентства.

21 января в отношении члена совета движения "Открытая Россия" Шевченко было заведено уголовное дело по статье 284.1 УК РФ ("деятельность нежелательной организации"), что стало первым случаем уголовного преследования по этой статье в России.

В тот же день в рамках дела прошел обыск у восьми активистов движения в трёх городах страны: Ростове-на-Дону, Казани и Ульяновске. Суд в Ростове-на-Дону отправил Шевченко под домашний арест. Кроме того, в отношении активистов движения за последние два года были возбуждены несколько десятков административных дел по статье об участии в нежелательной организации (20.33 КоАП).