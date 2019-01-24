Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Балашихе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами пожара в подмосковной Балашихе, сообщил "Интерфаксу" источник в пресс-службе МЧС РФ.

"В результате пожара погибли два человека - предварительно рабочие, производившие в квартире ремонт", - сказали в пресс-службе.

Между тем, следователи выяснят обстоятельства пожара в квартире многоэтажки в подмосковной Балашихе, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"В Следственный отдел СК по Балашихе поступила информация о возгорании в одной из квартир, расположенной в многоэтажном жилом доме и обрушении части кровли", - сказала Врадий в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также установления наличия либо отсутствия пострадавших на место происшествия выехали следователи главка.

Ранее в пресс-службе регионального главка МЧС РФ сообщили "Интерфаксу" о возгорании стройматериалов в квартире открытой планировки на 15-м этаже в одном из домов в Балашихе на площади 30 кв.м. Пожар был оперативно потушен, из здания эвакуировано 30 человек, включая 5 детей.