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Москва

Пожар в жилом доме в Балашихе потушен

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Пожар в квартире в подмосковной Балашихе потушен, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано. В квартире открытой планировки горели стройматериалы", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожарные остановили распространение огня в многоэтажке в подмосковной Балашихе

"Пожар в квартире на 15 этаже локализован на площади 30 квадратных метров", - сказали в пресс-службе.

Из горящего здания эвакуировано 30 человек, включая 5 детей.

Предварительно никто не пострадал.

В МЧС не подтвердили информацию о том, что причиной пожара мог послужить взрыв. "Информация о взрыве, распространенная в ряде СМИ не подтверждается", - сказали в пресс-службе.

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Теги: Московская область, Балашиха

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