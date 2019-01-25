На горящих в Черном море танкерах уменьшилась площадь пожара

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Площадь пожара на горящих в Черном море танкерах уменьшилась, буксир продолжает удерживать на месте один из кораблей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота.

Собеседник агентства отметил, что спасатели пока не смогли подняться на борт. "Нет, не стали подниматься. Провели разведку, пока не могут высадиться. Один из буксиров удерживает от дальнейшего дрейфа танкер "Канди", - сказал он.

"Продолжается работа по периодическому орошению. Один буксир держит судно, второй - орошает, охлаждает надстройки и резервуары с остатками газа. Фактически это аналог тушения. Параллельно ведется наблюдение за акваторией. Вдруг еще удастся кого-то найти", - добавил представитель Росморречфлота.

Накануне судно "Спасатель Демидов" взяло на буксир "Канди", чтобы остановить дрейф в сторону российского берега. Спасатели планировали высадиться на борт, чтобы попытаться отдать якорь.

Горящие суда находятся в территориальных водах РФ со стороны Крыма.

Корабли "Канди" и "Маэстро" со сжиженным газом загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента десять из 32 моряков погибли, десять - пропали без вести, 12 спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Все погибшие опознаны.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.