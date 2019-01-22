Буксир с моряками с двух горящих в Черном море танкеров прибыл в Крым

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пострадавших моряков с танкеров "Канди" и "Маэстро", которые горят в Черном море, спустя сутки после ЧП доставили в порт Керчь на востоке Крыма.

"Буксир "Меркурий" - у причала в Керченском торговом порту", - сообщил "Интерфаксу" гендиректор ГУП "Крымские морские порты" Алексей Волков.

На берегу моряков ждут врачи.

Буксир "Меркурий" 22 января собрал 12 спасенных и 10 погибших с судов, которые подняли живых и мертвых моряков на борт.

Ранее моряков планировалось доставить в Крым около 01:00 вторника по московскому времени, но сделать это помешал шторм.

Танкеры Venice (теперь называется Candy) и Maestro упоминались в санкционном списке Минфина США в ноябре 2018 года, эта информация есть в открытом доступе в интернете. Вашингтон утверждает, что последние несколько лет суда занимались поставками топлива в Сирию и Иран, которые подпадают под американские санкции.

Как сообщалось, два судна под флагом Танзании, находившиеся на якорной стоянке в нейтральных водах, загорелись в понедельник вечером в 15 морских милях от мыса Такиль (Крым).

Танкеры везли сжиженный газ, заправились им в Темрюке (Краснодарский край). На борту находились 32 гражданина Турции и Индии: 10 погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Российские следователи возбудили уголовное дело после гибели людей в Черном море.