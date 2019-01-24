Дрейфующий горящий танкер в Черном море взят на буксир

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Судно "Спасатель Демидов" взяло в четверг днем на буксир один из двух танкеров, которые горят в Черном море, чтобы остановить дрейф в сторону российского берега, сообщается на сайте спасательно-координационного центра (СКЦ) Росморречфлота.

"Спасатель Демидов" взял дрейфующий Candy ("Канди") на буксир, удерживает на месте", - отмечается в сообщении.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота, через некоторое время спасатели оценят возможность высадки аварийно-спасательной группы в защитных костюмах на борт, чтобы попытаться отдать якорь. "Но это будет еще нескоро, до конца рабочего дня", - сказал собеседник агентства.

По данным СКЦ, тушение пожара продолжается. Горящие суда находятся в территориальных водах РФ со стороны Крыма.

В четверг утром сообщалось, что движение танкера "Канди" возобновилось, потому что оборвался последний швартовый конец.

Два судна со сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт. Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента из 32 моряков десять погибли, десять - пропали без вести, 12 были спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Все погибшие опознаны.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.