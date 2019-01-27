"Роскосмос" выделил полмиллиарда рублей на контроль качества сборки ракет

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Роскосмос" потратит 450 млн рублей на контроль за качеством сборки космической техники, говорится в материалах портала госзакупок.

Согласно материалам портала, госкорпорация выделит 455 млн рублей на "контроль качества работ при создании изделий ракетно-космической техники".

В годовом отчете госкорпорации за 2017 год, опубликованном в ноябре 2018 года, среди негативных факторов, имеющих место в российской космической отрасли, назвали "недостаточный уровень квалификации и отсутствие мотивации персонала к профилактике (недопущению) случаев несоответствий (в том числе отказов) при эксплуатации космической техники" и "низкая эффективность системы контроля качества поставляемых материалов и комплектующих изделий".

11 октября 2018 года, при запуске пилотируемого корабля "Союз" на второй минуте полета произошла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане. После этого запуски ракет типа "Союз" были временно приостановлены.

Это было первой за 35 лет аварией при запуске пилотируемого космического корабля "Союз". Причиной аварии госкомиссия назвала неисправный датчик, из-за которого один из боковых блоков первой ступени отделился нештатно и ударил по второй ступени, изменив направление полета, что вызвало срабатывание системы аварийного спасения экипажа.