Путин примет участие в мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 18 января, примет участие в памятных мероприятиях, посвященных Дню прорыва блокады Ленинграда.

По сообщению пресс-службы Кремля, глава государства возложит цветы к памятнику "Рубежный камень" в Ленинградской области и к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

Президент также осмотрит экспозицию "Память говорит. Дорога через войну", подготовленную творческой мастерской "Невский баталист", и посетит Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, где состоится встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями патриотических объединений.

Мемориальный комплекс Пискаревского кладбища был открыт в 1960 году на месте массовых захоронений жителей блокадного Ленинграда и воинов-защитников города.

На верхней террасе комплекса горит Вечный огонь, от него до монумента "Мать-Родина" тянется 300-метровая аллея, по обе стороны которой - холмы братских могил с плитами. На каждой из них высечены годы захоронения и листочки дуба (символ мужества и стойкости), а также серп и молот на захоронениях жителей Ленинграда и пятиконечные звезды - на могилах воинов.

Здесь покоятся 420 тыс. жителей блокадного Ленинграда и 70 тыс. защитников города. В одной из братских могил похоронен брат президента Виктор, умерший в блокадном городе в малолетнем возрасте.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, но ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год - до 27 января 1944 года. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

Президент РФ не раз рассказывал, что его отец воевал и был тяжело ранен на "Невском пятачке", где советские войска удерживали небольшой, но стратегически важный для будущего прорыва блокады плацдарм.

Владимир Спиридонович Путин сражался в этих местах в составе 330-го стрелкового полка. 17 ноября 1941 года при наступлении под "Невской дубровкой" он был тяжело ранен, провел несколько месяцев в госпиталях и больше вернуться в строй не смог.

В блокадном Ленинграде отец Путина, едва оправившийся от ранений, сумел в последний момент спасти свою жену, которую санитары, выносившие трупы из дома, посчитали мертвой.

"Невский пятачок" - место самых кровопролитных боев на Ленинградском фронте. Количество погибших здесь достигало, по некоторым сведениям, 10 человек на квадратный метр земли. Ежедневно защитники плацдарма отражали по 12-16 атак противника, за сутки на них обрушивалось до 50 тысяч снарядов и авиабомб. Для десятков тысяч солдат и офицеров 600 метров водной переправы и оба берега стали братской могилой. До сих пор в районе "Невского пятачка", в том числе на дне Невы поисковые отряды находят останки погибших воинов, осколки танков и самолетов.