В мэрии Перми уточнили число эвакуированных людей из дома с рухнувшим перекрытием

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Свыше 150 жителей, по уточненным данным, эвакуированы из пермской многоэтажки, где в воскресенье на техническом этаже рухнуло перекрытие, сообщается на сайте администрации Перми.

Ранее сообщалось об эвакуации 230 жильцов.

"Все службы сработали оперативно. Пожарные оповестили жильцов, чтобы они покинули квартиры. Пострадавших нет. 151 житель дома, в том числе 31 ребенок эвакуированы. Всего в доме проживает 230 человек", - говорится в сообщении мэрии.

В воскресенье в 13:15 по Москве в 14-этажном кирпичном одноподъездном доме по улице Революции 3/1 в Перми произошло обрушение перекрытия между техническим этажом и крышей дома. В результате инцидента пострадавших нет. В доме 111 квартир, они не повреждены.

Люди размещаются в местной гимназии, маневренном фонде и у родственников.

Во время первоначального обследования предварительно установлено, что несущие конструкции здания и кровли не повреждены. Угроза обрушения дома отсутствует.

Прогнозируется, что обследование дома будет проводиться до понедельника.