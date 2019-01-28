В МВД объяснили проигрыши России в международных судах неправильным оформлением задержаний

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов указал на рост числа проигранных дел в международных судебных инстанциях из-за неправильного оформления документов при задержании.

"Ну, оторвали кому-то погон, ну, сфотографируйте, положите, глаз подбили - тут же покажите. Когда это правильно оформлено, то суд выигрывается, если малейшее отступление есть, европейские судьи хватаются за них, и в результате более 1 млн евро выплатили оппозиционерам за различные нарушения, которые носили, в основном, формальный характер", - сказал Зубков в понедельник на итоговой коллегии МВД Татарстана в Казани.

"Россия сейчас занимает одно из первых мест по числу проигранных судов, даже по линии МВД количество проигранных судов увеличивается. Обратили внимание, что тот же (оппозиционер Алексей - ИФ) Навальный активно подает в международные суды, выигрывает, да и не только он, а все кто подает. Стали разбираться почему, ну элементарно на уровне первичного оформления этих задержаний - ни в какие ворота не лезет, эти типовые схемы, которые, видно, под копирку написаны, не задокументированы", - сказал Зубов.