Минюст объяснил рекордное количество исков россиян в ЕСПЧ большой численностью населения

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Министерстве юстиции России объяснили рекордное количество дел граждан РФ, рассматриваемых в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), большой численностью населения страны.

"Количество дел, находящихся на рассмотрении судебных составов Европейского Суда по правам человека, в отношении каждой из стран - участниц Совета Европы обусловлено, в том числе, численностью населения. Как известно, Российская Федерация занимает первое место среди европейских государств и значительно опережает их по этому параметру", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минюста РФ.

Согласно отчету ЕСПЧ по правам человека, в 2018 году в пересчете на 10 тыс. человек населения Россия находилась лишь на 31 месте по количеству жалоб среди 47 государств - членов Конвенции о защите прав человека и основных свобод, отметили в министерстве.

"Именно этот показатель следует считать объективным",- подчеркнули в министерстве.

"Необходимо также учитывать, что свыше 90% жалоб, поступающих в Европейский Суд по правам человека, отклоняются или признаются неприемлемыми по различным основаниям. Соответственно, само по себе количество дел, находящихся на рассмотрении судебных составов Европейского Суда по правам человека, не может использоваться для формирования каких-либо выводов о состоянии правозащитной обстановки в государстве", - добавили в Минюсте.

Ранее ЕСПЧ опубликовал отчет за 2018 год, согласно которому из России поступило рекордное число жалоб - 12,15 тысяч, вдвое больше, чем в 2015 году. Рассмотрения ожидали 11,75 тыс. жалоб против России (20,9% общего числа), почти половина из них коммуницирована (5235 тыс.).

В документе отмечается, что рекордное число решений - более 100 - вынесено о нарушении статьи о запрете пыток конвенции: в четырех решениях установлены факты применения властями пыток, в 99 - бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, в 12 - неэффективное расследование таких случаев. Не менее 19 раз нарушалось право на жизнь: семь решений вынесено об ответственности властей в случаях лишения жизни, 12 - о неэффективном расследовании таких дел. В 99 делах было признано нарушение права на свободу и личную неприкосновенность.