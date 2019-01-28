Жителя Удмуртии отправят в колонию строгого режима за "минирование" детдома от скуки

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Суд в Удмуртии признал жителя города Глазова виновным в ложном сообщении о минировании местного детского дома для умственно отсталых детей, сообщает пресс-служба прокуратуры республики в понедельник.

"Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года и два месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Осужденный также приговорен к принудительному лечению у врача-психиатра, отмечает пресс-служба.

По данным ведомства, в октябре 2018 года обвиняемый позвонил в полицию и заявил о готовящемся взрыве в Глазовском детском доме-интернате для умственно отсталых детей. В результате персонал, преподавательский состав и воспитанники были эвакуированы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве в отношении объектов социальной инфраструктуры (п. 2 ст. 207 УК РФ).

Отмечается, что в ходе следствия злоумышленник, который сам был выпускником этого детдома, заявил, что ему было скучно, и он позвонил в полицию, чтобы узнать, среагируют ли правоохранительные органы.