Около 15 тыс. человек эвакуированы из-за сообщения о минировании в Абакане

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Более 190 сотрудников экстренных служб задействовано в проверке административных и социальных зданий Абакана после сигналов о минировании, сообщает пресс-служба мэрии в понедельник.

"Во всех учреждениях и организациях работают сотрудники Росгвардии, скорой помощи, пожарных частей, УМВД по Абакану, в том числе три кинологических группы, всего 191 человек. Как предписывается нормами безопасности, ведется проверка зданий, люди из зданий эвакуированы, по состоянию на 11:25 (7:25 по московскому времени) - порядка 15 тыс. человек", - говорится в релизе.

По данным администрации, работы по проверке зданий продлятся до 16:00, на данный момент сигналы о взрывных устройствах не подтверждаются.

Администрация города Абакана просит жителей и гостей города сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к работе оперативных служб.

В понедельник с 8:00 (4:00 по московскому времени) на электронную почту социальных и административных организаций Абакана стали поступать сообщения о минировании, после чего были эвакуированы около 20 школ, торговый центр и мировой суд.