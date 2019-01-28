Роскомнадзор начал проверку P&G и Burger King по локализации данных россиян в РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проводит проверку исполнения законодательства о локализации персональных данных россиян в РФ в отношении компаний Procter&Gamble и Burger King. Проверки завершатся во второй половине февраля. Об этом сообщил журналистам врио замруководителя ведомства Юрий Контемиров.

"Сейчас как раз идут проверки в отношении компаний Procter&Gamble и Burger King. Как раз вопрос локализации проверяется в отношении этих компаний", - сказал Контемиров в понедельник.

По его словам, результаты проверок будут во второй половине февраля.

Контемиров пояснил, что данные проверки являются плановыми. "Наблюдение за деятельностью иностранных компаний ведется на систематической основе", - отметил он.

Роскомнадзор в начале августа 2018 года пообещал на будущий год проверить компанию Burger King в России на предмет исполнения закона о хранении персональных данных после обращений пользователей об их возможной утечке через мобильное приложение для скидок в ресторанах сети.

"Жалобы пользователей, находящиеся вне полномочий РКН, мы оформили и отправили коллегам в службу, ответственную за безопасность граждан России", - добавили в Роскомнадзоре.

Там пояснили, что Роскомнадзор "не имеет возможности быстро инициировать внеплановые проверки, даже по таким резонансным поводам". "Но мы обязательно проверим деятельность Burger King по всей строгости закона "О персональных данных" в 2019 году", - пообещали в надзорном органе.

До этого в СМИ появилась информация, что мобильное приложение для скидок в сети Burger King может записывать данные пользователей с их телефонов.

Между тем, вопросы в связи с необходимостью локализовать базы данных россиян в РФ у Роскомнадзора уже есть к Facebook и Twitter.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 21 января сообщил "Интерфаксу", что ведомство начинает административное производство в отношении Facebook и Twitter, так как они не представили конкретных планов и сроков по локализации баз данных российских пользователей в РФ.

По его словам, у компаний есть месяц, после чего регулятор перейдет к конкретным действиям в их отношении.

25 января вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что правительство России обсуждает с Facebook и Twitter вопрос о локализации баз данных российских пользователей на территории РФ, будет проявлять настойчивость в этом направлении. Речь о каких-то санкциях в отношении Facebоok и Twitter пока не идет, добавил он.