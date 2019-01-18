Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных россиян

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter на запрос насчет предоставления сведений о локализации данных россиян на территории РФ и анализирует их; в понедельник ведомство примет решение о дальнейших действиях в отношении компаний, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

"Месяц назад мы потребовали от компаний предоставить сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на серверах, расположенных в нашей стране. 17 января Роскомнадзор получил ответы от компаний Facebook и Twitter", - сказал Ампелонский в пятницу.

"Сегодня мы проанализируем полученную информацию и сообщим о дальнейших действиях в понедельник", - сказал он, не конкретизировав, какого рода сведения были получены ведомством от американских компаний.

Роскомнадзор 17 декабря направил письма в Twitter и Facebook о необходимости соблюдения законодательства о локализации хранения данных российских пользователей на территории РФ. Срок для юридически значимого ответа компаний был назначен через 30 дней - на 17 января 2019 года.

В случае, если компании ответят отказом на требование или проигнорируют его, они будут оштрафованы на 5 тысяч рублей каждая, а затем им вновь отведут срок от полугода до года для локализации данных, говорил глава ведомства Александр Жаров.

Он выразил надежду, что в течение этого периода будут введены оборотные штрафы, которые станут для компаний более существенным стимулом для исполнения законодательства. "Штрафы - лучше, чем блокировка", - сказал Жаров. При этом, по его словам, "вопрос о блокировке Facebook не стоит".

30 декабря в пресс-службе Роскомнадзора "Интерфаксу" сообщили, что представители компании Twitter намерены приехать на встречу в российское надзорное ведомство в январе, чтобы обсудить локализацию данных.

В апреле прошлого года Жаров заявлял, что до конца 2018 года Роскомнадзор проверит Facebook на соблюдение закона о локализации баз данных на территории России - если же этого не произойдет, то встанет вопрос о блокировке соцсети.

По поводу Twitter глава Роскомнадзора высказывался в начале 2018 года. Он также обещал проверить компанию на соблюдение российского законодательства в сфере локализации персональных данных россиян. При этом Twitter ранее уведомлял Роскомнадзор о том, что локализует базы данных российских граждан на территории РФ во второй половине 2018 года.